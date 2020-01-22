Haberler » Ekonomi » Merkez Bankası yabancı misyonların ekonomi ataşelerini bilgilendirdi - Ekonomi

Merkez Bankası yabancı misyonların ekonomi ataşelerini bilgilendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcıları, Türkiye'deki yabancı misyonların ekonomi ataşelerini makroekonomik görünüm ve para politikası hakkında bilgilendirdi.

22.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:06Merkez Bankası yabancı misyonların ekonomi ataşelerini bilgilendirdi
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcıları, Türkiye'deki yabancı misyonların ataşelerini makroekonomik görünüm ve para politikası hakkında bilgilendirdi.
Merkez Bankası'ndan edinilen bilgiye göre TCMB Başkan Yardımcıları Uğur Namık Küçük, Murat Çetinkaya ve Oğuzhan Özbaş'ın katılımlarıyla G20 üyesi ülkelerin Türkiye'de yerleşik ekonomi ve ticaret ataşelerine ülkenin makroekonomik görünümü ve para politikası hakkında bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Avustralya Büyükelçisi, Almanya, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan Büyükelçilikleri ataşeleri, Avrupa Birliği Delegasyonu temsilcisi ile Almanya Merkez Bankası ve İtalya Merkez Bankası Türkiye temsilcileri katılım sağladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

19:46  YHT abonman biletleri indirim oranlarında değişikliğe gidildi
19:26  Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam yapıldı
19:20  Bakan Turhan: "Bu yıl, Sivas'a kadar Ankara'yı yüksek hızlı trenle bağlayacağız"
19:18  2019'da transfere 7,35 milyar dolar harcandı
19:16  Trump, 7 ülkeye daha vize kısıtlaması getirmeyi planlıyor
22.01.2020 20:34:48