Merkez Bankasından 4'üncü tertip 50 liranın tedavüle çıkarılmasına ilişkin açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu 4'üncü tertip 50 lira banknotların 23 Mart 2020'den itibaren tedavüle verileceğini açıkladı.Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 1211 sayılı Kanun'un Merkez Bankasına verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu 4'üncü tertip 50 lira banknotların 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tedavüle (dolanım) verileceğini duyurdu.Ayrıca Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu 1'inci, 2'nci ve 3'üncü tertip 50 lira banknotlardan farklı olarak, 4'üncü tertip 50 lira banknotlardaki imzaların Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ile birlikte Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'ya ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği, söz konusu banknotların üzerindeki imzalar dışında boyutların, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından 1'inci, 2'nci ve 3'üncü tertipleriyle tamamen aynı olduğu bildirildi. Öte yandan açıklamada, 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü tertip banknotların birlikte tedavül edileceğini, 4'üncü tertip 100 ve 10 lira banknotlara ilişkin duyurunun daha sonra yapılacağı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA