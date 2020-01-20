Haberler » Ekonomi » Merkez Bankasından kar payı ve ihtiyat akçesi dağıtımı - Ekonomi

Merkez Bankasından kar payı ve ihtiyat akçesi dağıtımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 35,2 milyar lira kar payı avans tutarının ve 5,3 milyar lira ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlandığını bildirdi.

20.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:28Merkez Bankasından kar payı ve ihtiyat akçesi dağıtımı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 35,2 milyar lira kar payı avans tutarının ve 5,3 milyar lira ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlandığını bildirdi.
TCMB'den yapılan duyuruda, bankanın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın bugün 'da gerçekleştirildiği hatırlatıldı.
Toplantıda, Merkez Bankasının 2019 yılı dönem karı üzerinden ödenmesine ve 2018 yılı karından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verildiği belirtilen duyuruda, "Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde, 35,2 milyar Türk lirası kar payı avans tutarının ve 5,3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara, TCMB, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

20:46  Türk Telekom: Internet erişim problemleri saat 18: 45'te sona erdi
19:59  Samsung İnovasyon Kampüsü ilk eğitimine başlıyor
19:50  Türk Telekom, internet erişim sorununun çözüldüğünü duyurdu Açıklaması
19:50  Son Dakika: Türk Telekom'dan internet erişimi açıklaması: Saat 18.45'te problem tamamen sona ermiştir
19:49  Türk Telekom'dan internet problemleriyle ilgili açıklama
20.01.2020 20:59:04