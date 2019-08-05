Haberler» Güncel» Haber

Merkez Bankasından zorunlu karşılık hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının 100 baz puan artırıldığı bildirildi.

05.08.2019 11:10 Merkez Bankasından zorunlu karşılık hamlesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının 100 baz puan artırıldığı bildirildi.
TCMB'den yapılan duyuruda, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda TCMB nezdinde dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verildiği belirtildi.
Duyuruda, söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği kaydedildi.

Analistler, TCMB'nin bu hamle ile rezervlerini artıracağını belirterek, daha önce TCMB Başkanı Murat Uysal tarafından dile getirilen rezerv biriktirme politikası kapsamında kararın piyasalar için pozitif olduğunu ifade etti.

Türkiye, TCMB, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:58   Baro Başkanı Burak'tan Nalbant'a ziyaret
12:58   Bitlis'te otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
12:57   Engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye desteği
12:57   Uyarı levhasına çarpan pikap, 150 metre sürüklendi
12:57   Çaldığı otomobille gezerken yakalandı
12:57   Kızılcahamam'ın parkları yenileniyor
12:57   Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak bekleniyor