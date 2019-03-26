Merkez Bankasının Hamleleri Sonrası Dolar Düşüşe Geçti

Gün içinde yer yer düşüşünü gösteren dolar piyasaların kapanması ile birlikte sert bir düşüş daha yaşayarak 5.40 seviyesine indi.

DOLAR 5,38 SEVİYESİNE KADAR GERİLEDİ

Güne 5,55 lira seviyesinde başlayan dolar gün içinde düşüşünü sürdürdü. Günü 5,48 ile kapatan dolar, düşüşünü piyasaların kapanmasıyla da sürdürerek, 5,38 lira seviyesine geriledi.

Euro, 6,10 seviyesinde işlem görürken, altının gram fiyatı ise 229 lira olarak olarak gerçekleşiyor.

Borsa İstanbul ise 97,378 seviyesinde günü kapatmıştı.