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Merkez Bankasının toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 6 Aralık ile biten haftada 1 milyar 120 milyon dolar arttı.

12.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:50Merkez Bankasının toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası toplam rezervleri 6 ile biten haftada 1 milyar 120 milyon dolar arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 6 Aralık ile biten haftada 1 milyar 120 milyon dolar artarak 105 milyar 869 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 772 milyon dolarlık artışla 78 milyar 274 milyon dolardan 79 milyar 46 milyon dolara çıktı. Altın rezervleri ise aynı haftada 348 milyon dolar azalarak 26 milyar 475 milyon dolardan 26 milyar 823 milyon dolara geriledi.
(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Aralık, TCMB, Güncel

Kaynak: İHA

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