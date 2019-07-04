04.07.2019 16:50
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Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp oldu

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni Başkanı Zekeriya Alp oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni Başkanı Zekeriya Alp oldu. Alp daha önce 2012 yılında da MHK başkanlığa getirilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından Merkez Hakem Kurulu'nun da başına kim getirileceği merak konusuydu. Son olarak Sabri Çelik'in yaptığı MHK başkanlığına Zekeriya Alp getirildi. Zekeriya Alp, 2012 ile 2014 yılları arasında Yıldırım Demirören başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'nunda MHK başkanlığı yapmıştı. 1948 doğumlu olan Zekeriya Alp, futbolculuk döneminde A Milli Futbol Takımı'nda forma giyerken, Feriköyspor ve Beşiktaş takımlarında da oynadı. Alp, Levent Bıçakçı'nın TFF başkanlığı yaptığı dönemde yönetim kurulunda yer almıştı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Zekeriya Alp, Güncel

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