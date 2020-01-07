Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, Süper Lig'de görev yapan hakemlerin ilk devredeki hatalardan ders çıkarttıklarını ve ikinci yarıda daha iyi performans göstereceklerine inandığını söyledi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki 2018-2019 sezonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kış Semineri'nin resmi açılışında konuşan Zekeriya Alp, ilk yarısı sona eren Süper Lig'de futbol ailesinin birçok kesiminin hakemlerden şikayetçi olduğunu hatırlattı.

Güven ortamının sağlanması için adaletli yönetimlerin istendiğini vurgulayan Alp, "Hakemlerimizin tabii ki en önemli görevi adil düdük çalmak, adaleti sağlamak. Bunu sağlıyorlar, sağlayacaklar da. Bizim tek bir amacımız; adil, tarafsız davranmak ve herkese eşit mesafede olmak. Biz hakem ailesi olarak bunun için büyük çaba gösteriyoruz." dedi.

Söz konusu güven ortamının el birliğiyle sağlanabileceğini dile getiren Alp, şöyle devam etti:

"Bunun için herkes birbirine güven duymalı, destek olmalı. Hakemlerimize futbol ailesinin güven duymasını, destek olmasını bekliyoruz. Onların görevlerini layığıyla yapabilmeleri için karşılıklı güven ortamının oluşması şart ve Türk futbolunun daha güçlü olması için bunu hep beraber yapmalıyız. Hakem kardeşlerimiz gerekli dersleri çıkarttılar ve ikinci yarıda inanıyorum performanslarını yukarı çekeceklerdir. Sayın Başkanımızın ve TFF Yönetim Kurulunun vermiş olduğu desteği boşa çıkarmayacaklardır. Bizler de takım olarak bir mücadeleye soyunduk. MHK olarak sonuna kadar en iyi şekilde bu savaşı vereceğiz. Pes etmeyeceğiz. Amacımız bu camiaya bir şeyler katmak. Çok katkı sağlayacağımıza da inanıyoruz."

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanmasıyla dünya hakemliğinin önemli bir süreçten geçtiğine değinen MHK Başkanı, protokolün anayasasına uymayı altın kural olarak belirlediklerini aktardı.

Zekeriya Alp, sistemin sadece açık ve bariz hatalara karışabildiğine dikkati çekerek, "VAR, gri pozisyonlara karışamaz. VAR, inceleme için çağırıyorsa, hakem gitmek zorundadır. Uygulanmaya başlandığından beri VAR'ın hakemi izlemeye davet ettiği ve hakemin gitmediği bir pozisyon olmamıştır, olmayacaktır." diye konuştu.

İlk yarıda VAR protokolünün verdiği kararlarla ilgili istatistikleri paylaşan Alp, şunları ifade etti:

"Süper Lig'de 153 maçta 65 karar VAR'dan düzeltildi. VAR incelemeleriyle, 26 penaltı, 17 gol, 8 kırmızı kart verildi. 10 tane gol, 3 penaltı, 1 yanlış kart iptal edildi. VAR'a gidilen pozisyonlardan ise sadece 4'ünde karar değişmedi. Bu rakam geçen sezon ilk yarıda 23'tü. Buradan da anlaşılıyor ki gereksiz OFR'lerin (Sahada inceleme) sayısı azalmış durumda. Bu rakamlardan, VAR'ın Türk futbolunda 65 kararla hakkaniyetli bir şekilde önemli katkı sağladığını gözlemliyoruz. Düzeltilen karar sayısının geçen sezon da 70 olduğunu hatırlatmak da fayda görüyorum. VAR'ın teknolojik boyutunda sorunumuz yok, mevcut en ileri teknolojiyi kullanıyoruz. Teknoloji desteği için federasyonumuza teşekkür ediyoruz."

VAR konusunda en önemli eksiklerinin insan kaynağı olduğunu vurgulayan Alp, "Bu eksiğimizi gidermek için çok önemli bir çalışma içerisine girdik ve 2. ligde görev yapan hakemlerimizin hepsini taradık. Burada eğitimlerini tamamlayan hakemlerimizle birlikte ligin ikinci yarısında 10 VAR, 3 AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) daha kadromuza katılıyor. İkinci yarıda bu hakemlerimizle birlikte daha başarılı uygulamalar yapacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hakem atamaları ödül ve ceza uygulamasına dayanıyor"

Zekeriya Alp, hakem atamalarında kullandıkları yönteme açıklık getirdi.

Gözlemcilerin hakem değerlendirmelerinin ön plana çıktığını vurgulayan Alp, "Hakem ile gözlemci arasında kişisel ilişki olabilir düşüncesiyle, gözlemciye sadece değerlendirme yaptırıyoruz, not verdirmiyoruz. Notu sistem belirliyor. Gözlemcilerimiz bile sistem sonucu oluşan hakem notunu bilmiyor. Siyah beyaz hatada 25 puan düşülüyor. Başarılı hakemlerimiz ertesi hafta maç alıp ödüllendiriliyor. Hata yapan hakemlerimiz cezalı oluyor ve ceza puanına göre maç alamıyor. Süper Lig hakemlerimizi kendimiz tayin ediyoruz. Bilgisayar programından da atamaya engel bir durum olup olmadığını kontrol ediyoruz. VAR hakemlerimiz ise 6 puan üzerinden değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

Hakem atama planlarını 3-4 hafta öncesinden gerçekleştirdiklerini dile getiren Alp, şöyle konuştu:

"Eğer VAR'da kadro sayısı açısından çok zorda kalırsak, en az ceza puanı alan hakeme görev verebiliyoruz. Aksi takdirde ceza alan hakemler mutlaka dinlendiriliyor. Daima, 'Eğitim, eğitim, eğitim...' diyoruz. Çünkü başarının yolu eğitimden geçer. Zamanımızın büyük bölümünü eğitim çalışmalarına ayırıyoruz. UEFA ve FIFA'nın en değerli uzmanları ile çalışıyoruz. Eğitimle birlikte yeni hakemler yetiştirme yolunu seçtik. Genç hakemlere çok değer veriyoruz. Bunun için mücadele veriyoruz. VAR ve AVAR olarak hazırladığımız 9 tane hakemimizi Üst Klasman seminerimize davet ettik ve şu an aramızdalar. İnşallah zaman içerisinde bu arkadaşlarımız başarılı olacak ve üst liglerde görev alacaklar. Kadroyu gençleştirme, Türk hakemliğine yeni yüzler kazandırma çalışmalarımız devam ediyor. İlk yarıda dikkat ederseniz, genç hakemlerimizden önemli performanslar izledik. Bu hakemlerimiz tecrübeli ağabeylerinin de destekleri ile önemli noktaya gelecekler. Onları Türk hakemliğinin geleceği olarak değerlendiriyoruz. Alt liglerden belirlediğimiz hakemleri, eski FIFA hakemlerinden kurduğumuz scout ekibi vasıtasıyla takip ediyoruz, gelişimlerini gözlemliyoruz."

"İkinci yarıda 10 VAR, 3 AVAR'ı sahaya süreceğiz"

MHK Başkanı Zekeriya Alp, yeni bir VAR kadrosu oluşturduklarını anlattı.

Alt liglerdeki hakemleri VAR konusunda önemli bir eğitimden geçirdiklerini söyleyen Alp, "İkinci yarıda 10 VAR, 3 AVAR'ı sahaya süreceğiz. VAR hakemlerinin teknolojiye yatkın ve genç isimler olmasına önem veriyoruz. Hakemliği bırakacak, son dönemlerini yaşayan isimlerle, VAR olarak görev yapması için gerekli düzenlemelerle, çalışmayı planlıyoruz. Eski futbolcuların hakemlik yapması için resmi adımları attık, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği ile yaptığımız iş birliği sonrasında, Riva'da 25 eski futbolcuyu eğitimden geçirdik. Yakın bir zamanda aday hakem olarak görev yapmaya başlayacaklar." şeklinde konuştu.

Kadın hakemliğine çok önem verdiklerini de vurgulayan Alp, "Avrupa ile kıyaslandığında bu konuda geri kaldığımız bir gerçektir. Talimatlarda yapılan değişikliklerle, kadın hakemlerin erkek liglerinde maç yönetmesinin önü açıldı. Dolayısıyla bu bir başlangıç adımıdır. Kadın hakemlerimiz 2. Lig ve 3. Lig maçlarında görev almaya başladılar. Sırada ise 'Kadın Hakem Gelişim Kampı-Kadın CORE' projesi var. Bununla ilgili hazırlıklara da başladık ve ligin ikinci yarısında en kısa sürede bu projeyi de hayata geçireceğiz. Yakın bir süreçte liglerimizde bir kadın hakemimizi görebiliriz." açıklamasını yaptı.

Anlık görüntü gönderimi ve Birlikte Çalışalım gibi önemli projeleri başlattıklarını, hakemlerin fiziksel durumlarıyla ilgili çalışmaların ise devam ettiğini anlatan Alp, sözlerini şöyle tamamladı:

"MHK olarak en önemli hedeflerimizden birisi, Avrupa'da hakemlerimizin daha çok başarılı olması, daha çok maç alması. Uluslararası alanda 1 Temmuz'dan bu yana hakemlerimiz toplam 53 maç yönetti. Gözlemcilerimize 38 maç geldi. Biliyorsunuz, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla görev yapacak FIFA listelerini belirledik. FIFA Hakemi listesine Arda Kardeşler, FIFA Plaj Hakemi listesine Gökhan Barçın dahil oldu. Ayrıca FIFA hakemimiz Ali Palabıyık 1. Kategoriye yükseldi. Törene katılarak bizleri ve ülkemizi temsil eden hakemlerimizi bu mutlu günde onurlandıran Sayın TFF Başkanı'mıza, TFF Yönetim Kurulu üyelerimize destekleri için çok teşekkür ediyorum. Yine tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Huzurlarınızda bu seminerde hakemlerimize değerli katkılar sağlayacak olan TFF Eğitim Danışmanı'mız Jaap Uilenberg, UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevanato, UEFA Gözlemcisi Jorn West Larsen ve UEFA Hakem Fiziksel Gelişim Sorumlusu Werner Helsen'e teşekkür ediyorum. Kendilerinin eğitimleri ile hakemlerimiz çok daha iyi olacaklardır. Seminerin Türk hakemliğine ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA