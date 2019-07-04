04.07.2019 21:07
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Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve üyeleri belli oldu

Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve üyeleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamayla Merkez Hakem Kurulu ve üyelerinin belirlendiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamayla Merkez Hakem Kurulu ve üyelerinin belirlendiğini duyurdu. Konuyla ilgili TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.
"TFF Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu başkan ve üyelerini belirledi. Zekeriya Alp başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:
BAŞKAN
Zekeriya Alp
ÜYELER
Oğuz Sarvan
Ünsal Çimen
Zihni Aksoy
Turgay Güdü
Hamza Işın
Murat Ilgaz
Yunus Yıldırım
Ahmet Şahin"


- İstanbul
Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Zekeriya Alp, Spor

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