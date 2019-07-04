Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyeleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Zekeriya Alp'i getirdi.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu başkan ve üyelerini belirledi. Başkanlığını Zekeriya Alp'in yapacağı Merkez Hakem Kurulu ise şu üyelerden oluşuyor:



Başkan: Zekeriya Alp



Üyeler: Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen, Zihni Aksoy, Turgay Güdü, Hamza Işın, Murat Ilgaz, Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin - İSTANBUL

Kaynak: İHA