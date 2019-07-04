04.07.2019 17:41
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Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyeleri belli oldu

Merkez Hakem Kurulu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Zekeriya Alp'i getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Zekeriya Alp'i getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu başkan ve üyelerini belirledi. Başkanlığını Zekeriya Alp'in yapacağı Merkez Hakem Kurulu ise şu üyelerden oluşuyor:

Başkan: Zekeriya Alp

Üyeler: Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen, Zihni Aksoy, Turgay Güdü, Hamza Işın, Murat Ilgaz, Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Zekeriya Alp, Spor

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