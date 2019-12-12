Haberler » Spor » Merkez Hakem Kurulu Üyesi Işın Hakkari'de - Spor

Merkez Hakem Kurulu Üyesi Işın Hakkari'de

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sorumlusu Hamza Işın, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

12.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:31Merkez Hakem Kurulu Üyesi Işın Hakkari'de
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sorumlusu Hamza Işın, 'de ziyaretlerde bulundu.

Hakkari'deki hakem ve gözlemcileri ziyarete gelen Hamza Işın, 3 gün boyunca kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu. Hakem ve gözlemcilerle yakından ilgilenen ve yaklaşık üç saat boyunca sıkıntılarını ve dileklerini dinleyen Işın, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Futbol İl Temsilcisi Şahin Arslan ile İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ü de makamında ziyaret ederek Hakkari gençliği ve sporu hakkında sohbetler gerçekleştirdi.

Amaçlarının Hakkari'de veya bölgedeki hakemlerin özellikle süper lig olmak üzere üst klasmanlara hakem çıkarabilmek olduğunu dile getiren Işın, Hakkari ziyareti boyunca kendilerini yalnız bırakmayan Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Seyfullah Kaya ve İl Hakem Kurulu Başkanı Erol Hanlıgil ile hakemlere teşekkür etti.

Hakkari halkının misafirperverliğinden dolayı da çok memnun olduğunu belirten Işın, kent merkezinden ayrıldı. - HAKKARİ

Merkez Hakem Kurulu, Hamza Işın, Hakkari, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:46 Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Tek isteğimiz mağdur edilmemek" - Spor
12:45 Galatasaray gözünü lige çevirdi - Spor
12:41 Mustafa Kaplan: "G.Saray maçından hem iyi oyun hem de puanla dönmek istiyoruz..." - Spor
12:34 Eskrim heyecanı Adana'da yaşanacak - Spor
12:30 Hentbol Türkiye Kupası heyecanı Elazığ'da - Spor
12:19 G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! İşte es geçilen detay - Spor
10:47 Cocu, F.Bahçe'nin yıldızını kiralamak istiyor - Spor
10:10 G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden kaybı 23.9 milyon Euro oldu - Spor
09:38 Sahaya giren taraftar, Ronaldo'ya sarılmak isteyince tepki gördü - Spor
08:37 Falcao'dan taraftarı mutlu edecek sözler - Spor
12.12.2019 13:00:14