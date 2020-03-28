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Merkez ilçe belediye başkanları fırıncıların ekmek zammını kınadı

Van'da bir süredir 1 liradan satılan ekmeğe, korona virüs salgını döneminde yapılan 25 kuruşluk zam İpekyolu, Edremit ve Tuşba Belediye başkanları tarafından kınandı.

28.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:21
Merkez ilçe belediye başkanları fırıncıların ekmek zammını kınadı
Van 'da bir süredir 1 liradan satılan ekmeğe, korona virüs salgını döneminde yapılan 25 kuruşluk zam İpekyolu , Edremit ve Tuşba Belediye başkanları tarafından kınandı.

Geçtiğimiz aylarda Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından alınan kararla 210 gram ekmeğin 1.25 kuruş olduğunu açıkladı. Kentte birçok fırın ve markette ekmek 75 kuruş ve 1 liradan satılınca, yapılan zam kararı askıda kalarak 1 liradan satılmaya devam etti. Korona virüs nedeniyle oluşan yoğun talep nedeniyle maske, kolonya ve dezenfektan ürünleri fırsatçılarına, Van'da ekmek fiyatlarını 1 liradan 1.25 liraya çıkaran fırsatçı fırınlar da eklendi. 20 Ağustos 2019'dan beri 1 TL'ye satılan ekmek bazı fırınlarda 1.25 kuruştan satılmaya başlandı. Van'da ekmeğe Ağustos 2019'da zam yapılmış, bazı fırın ve marketlerin 75 kuruş ve 1 liradan ekmek satmasıyla uygulanamamıştı. Devlet tüm kurumları ile korona virüs salgınıyla mücadele edip halka destek olurken, fırınların ekmek zammı tarifesini krizi fırsata çevirerek uygulaması halktan büyük tepki gördü. Belediye başkanları da zammın zamanlamasının doğru olmadığını söyleyerek uygulamayı kınadı.

"Ekmek fiyatlarının bu süreçte arttırılmasını doğru bulmuyorum"

Ekmek fiyatları ile ilgili tarifenin uygulanma zamanını doğru bulmadığını belirten İpekyolu Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "Korona virüs ile mücadele sürecinde ekmek fiyatlarına yapılan zammı doğru bulmuyorum. Daha önce alınmış olan ve rekabet nedeniyle uygulanmayan tarife kriz sürecinden bir ay önce veya 2-3 ay sonra uygulansaydı buna kimsenin bir şey demesi söz konusu olmazdı. Ancak tüm kurumların topluma destek olmaya ve krizi başarılı bir şekilde atlatmak için çaba gösterdiği bu süreçte, ekmek fiyatlarının arttırılarak vatandaşa yeni yük getirilmesini doğru bulmuyorum. Bu yaklaşımı kınıyorum" dedi.

"Zam uygulamasına karşıyız ve kınıyoruz"

Van Edremit Belediye Başkanı Av. İsmail Say, "Ekmeği 1 lira kurtarmıyor. Bunun farkındayız ama inatlaşarak ekmeği 75 kuruş ve 1 liraya düşürdüler. 25 kuruşluk bir zam elbette fazla etki göstermez. Bir ay önce veya korona virüs salgın süreci geçtikten sonra zam uygulanmaya başlansa tepki görmeyecekti. Devlet kurumları, belediyeler ve sivil toplum örgütleri başta olmak üzere herkesin halka destek olmaya çalıştığı bu süreçte zam yapmaları doğru değil. Bu dönemde 25 kuruşta olsa zam uygulamasına karşıyız ve kınıyoruz" dedi.

"Fırsata çevirenleri kınıyoruz, bu durum kabul edilemez"

Yıllardır Tuşba ilçesinde halk ekmek uygulamasının vatandaşın hizmetinde olduğunu anımsatan Van Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Ekmeği 1 lira satan fırın ve marketler, korona virüsü salgını olunca bunu fırsata çevirerek 1.25 liradan satmaya başladılar. Tuşba Belediyesi Halk Ekmek olarak satışlarımıza devam edeceğiz. Ekmek sayısını arttırmak için çalışmalarımızı başlattık. Halkımıza destek olmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Halkın ekmek alması gerekiyor, bu durumu fırsata çevirerek ekmeği 1.25 liraya satılması kabul edilemez. Bunu yapanları kınıyorum" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: İpekyolu, Edremit, Tuşba, Van, Güncel

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