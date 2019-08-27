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Merkez kütüphanesi yeni binaya taşınıyor

Iğdır Üniversitesi Merkez Kütüphanesi daha iyi bir hizmet sunabilmek adına Mediko Sosyal Binasına taşınıyor.

27.08.2019 11:46 Merkez kütüphanesi yeni binaya taşınıyor
Iğdır Üniversitesi Merkez Kütüphanesi daha iyi bir hizmet sunabilmek adına Mediko Sosyal Binasına taşınıyor.

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Ziraat Fakültesinde 80 metre kare alan üzerine kurulu olan Merkez Kütüphanesi öğrenci ve akademisyenlere daha iyi hizmet vermek için Mediko Sosyal Binasına taşınma işlemleri başladı. 900 metre kare kapalı alan ve 600 metre kare balkon olmak üzere toplamda bin 500 metre kare alana sahip yeni kütüphane alanı, taşınma işlemleri tamamlanmasının ardından hizmete başlayacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı İbrahim Kabalak, yeni hizmet binasının konforlu bir şekilde dizayn edildiğini söyledi. Kabalak, "Nadir eserlerin muhafaza edildiği salonda, grup çalışma odası, eğitim odası, süreli yayınlar odası, 7/24 ders çalışma salonu, bilgisayar odası ve farklı stillerde dizayn edilmiş okuma köşelerinden oluşmaktadır. Yeni kütüphane alanında öğrenci ve akademisyenlerimiz daha rahat ve konforlu bir şekilde vakit geçirebilecek" dedi. - IĞDIR

Iğdır Üniversitesi, Bülent Yurtseven, Güncel

Kaynak: İHA

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