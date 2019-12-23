Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi marka okul olacak

Çalışma kapsamında Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde toplantı düzenlendi. Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tekin Alpaslan ve okul müdür yardımcıları katıldı.

Toplantıda konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolü hatırlatarak, "Protokolün asıl amacı, 81 ilimizde 81 mesleki ve teknik eğitim veren okulda eğitim programlarını sektörlemizle birlikte tasarlayıp, mezunların niteliğini artırarak, iş hayatına hazırlamaktır. Bunun yanı sıra iş gücü piyasasındaki arz talep dengesini en iyi şekilde kurup, nitelikli eleman sorununu olabildiğince kısa sürede çözmek hedeflerimiz arasındadır." dedi.

Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı amaçladıklarını anlatan Başkan Büyüksimitci, "Unutulmamalıdır ki sanayisi gelişmiş ülkeler mesleki eğitimi en iyi şartlarda verenlerdir.Öncelikle okulumuzun fiziki durumu ile ilgili gerekli çalışmaları yapmalıyız. Daha sonrada hocalarımızın ve çalışanlarımızın performans değerlendirmesini yaparak, gelecek yıla en güzel şekilde hazırlanmamız lazım. Bizde odalar olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. İnşallah hep birlikte bu okulumuzu eskiden olduğu gibi rağbet gören, başarılı yapısına kavuşturacağız" diye konuştu.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy ise, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni cazibe merkezi haline getirerek, ülkemizin ve şehrimizin ihtiyacı olan nitelikli eleman yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Güçlü bir ekonominin en belirleyici kıstasının, kalifiye elemanların iş dünyası içerisinde birincil şekilde görevlendirilmesi olduğunu,bu kapsamda mesleki eğitimin, kişiye alanında yetkinlik kazandırırken işveren için de kaliteli üretimi sağladığını vurgulayan Başkan Gülsoy, "Öncelikle bizim insanlarımızın kafalarındaki meslek lisesi algısını kırmamız lazım. Aileler çocuklarının bir altın bileziğe sahip olmasını istiyor. İşte o altın bilezik burada. Bu okullarımızı tekrar ön plana çıkarmamız lazım. Okulumuz tam şehrin göbeğinde, ulaşım sıkıntısı olmayan bir konumda. Marka bir okul olmak için hiçbir engelimiz yok. Yeter ki hedefi koyalım ve o hedefe doğru hep birlikte yürüyelim" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ise, yapılacak çalışmalara İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ellerinden gelen desteği sunacaklarını söyledi.

Ayıca toplantıda Okul Müdürü Tekin Alpaslan, okul hakkında bir sunum yaparak, katılımcıları bilgilendirdi.