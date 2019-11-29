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Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunları 4. kez buluşacak

77 yıllık geçmişe sahip olan Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunları, okul sıralarındaki anılarını tazelemek için 4. kez buluşmanın heyecanını yaşayacak.

29.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:17Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunları 4. kez buluşacak
77 yıllık geçmişe sahip olan Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunları, okul sıralarındaki anılarını tazelemek için 4. kez buluşmanın heyecanını yaşayacak.

Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği ile okul müdürlüğü tarafından organize edilen 4. Mezunlar Buluşması hakkında düzenlediği basın toplantısında bilgiler veren Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Burhan Karamustafaoğlu, "Bizler Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği ve okul yönetimi olarak 77 yıllık geçmişi ile Kayseri'nin üretiminden yönetimine, ticaretinden siyasetine kadar etkin hizmet eden okulumuz mezunlarını okul sıralarındaki anılarını tazelemek amacıyla 1 Aralık Pazar günü saat 11'de okulumuz konferans salonunda 4. buluşmaya davet ediyoruz. 20 bini bulan mezunlarımızın buluşma programına ilgi duyacaklarından, birbirlerini de haberdar edeceklerinden eminim. Mezunlarımıza sağlık ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Anadolu Lisesi, Kayseri Merkez, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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