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Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin niteliği artırılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında proje okul seçilen Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin niteliğini artırmaya yönelik çalışma başlatıldı.

23.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:22 Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin niteliği artırılacak
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında proje okul seçilen Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin niteliğini artırmaya yönelik çalışma başlatıldı.
Kayseri Sanayi Odasından (KAYSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolün asıl amacının 81 ilde, 81 mesleki ve teknik eğitim veren okulda, eğitim programlarını sektörlerle birlikte tasarlayıp, mezunların niteliğini artırarak, iş hayatına hazırlamak olduğu belirtti.
Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı amaçladıklarını anlatan Başkan Büyüksimitci, şunları kaydetti:
"Unutulmamalıdır ki sanayisi gelişmiş ülkeler mesleki eğitimi en iyi şartlarda verenlerdir. Öncelikle okulumuzun fiziki durumu ile ilgili gerekli çalışmaları yapmalıyız. Daha sonrada hocalarımızın ve çalışanlarımızın performans değerlendirmesini yaparak, gelecek yıla en güzel şekilde hazırlanmamız lazım. Biz de odalar olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. İnşallah hep birlikte bu okulumuzu eskiden olduğu gibi rağbet gören, başarılı yapısına kavuşturacağız." diye konuştu.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy da Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu okullarımızı tekrar ön plana çıkarmamız lazım. Okulumuz tam şehrin göbeğinde, ulaşım sıkıntısı olmayan bir konumda. Marka bir okul olmak için hiçbir engelimiz yok. Yeter ki hedefi koyalım ve o hedefe doğru hep birlikte yürüyelim." diye konuştu.
Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tekin Alpaslan ve okul müdür yardımcıları da katıldı.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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