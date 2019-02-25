Merkez Sağda Yeni Bir Parti Kuruluyor

Türkiye yerel seçime giderken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. "Yenibirparti" adıyla kurulan bir internet sitesi, merkez sağda yeni bir partinin kurulacağını açıkladı. Parti, politika ve vaatlerin gölgesinde kalmaması için kurucu kadrosunu açıklamadı.

Partiler, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim hazırlıklarını sürdürürken kulisleri hareketlendiren bir gelişme yaşandı. "Yenibirparti" adlı internet sitesi, internet üzerinden yayın hayatına başladı.

"STRATEJİK BİR TERCİH"

Parti "Biz kimiz" kategorisinde kendisini, "Kendisini merkez sağda konumlandıran ve dört eğilimi bir araya getirecek olan Partimizin kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Kurucu kadromuz ve partimizin ismi, politika ve vaatlerimizin kadromuzun gölgesinde kalmaması için stratejik bir tercih olarak uygun göreceğimiz tarihe kadar açıklanmayacaktır" ifadeleriyle tanıttı.

SLOGANI BELLİ OLDU

İsmini ve kadrosunu açıklamayan yeni parti, "Türkiye'ye uğur getirecek" sloganıyla start verdi.

İşte sitenin kapak görseli;