"Merkez siyaset geriledi, AP dönüşüme uğrayacak"

Avrupa Birliği 'nin ( AB ) yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun (AP) üyelerini belirleyecek olan ve beş yılda bir yapılan seçim için 21 ülkede oylar kullanıldı. Seçim sonuçlarını değerlendiren Siyaset Bilimci Fatih Fuat Tuncer, merkez siyasetin gerilediğini ifade ederek, AP'nin bundan sonraki süreçte dönüşüme uğrayacağını söyledi.

Yaklaşık 427 milyon seçmenin kayıtlı olduğu Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde 23 Mayıs'ta İngiltere ve Hollanda, 24 Mayıs'ta İrlanda ve Çekya (24 ve 25 Mayıs),25 Mayıs'ta Slovakya, Malta ve Letonya'da seçmenler oylarını kullandı.

AP'nin 751 yeni üyesini belirlemek amacıyla AB üyesi 28 ülkede yapılan seçimleri değerlendiren Siyaset Bilimci Fatih Fuat Tuncer, "Avrupa Parlamentosu seçimleri, 1994 yılından bu yana en büyük katılım seviyesine ulaştı. Seçime katılım yaklaşık yüzde 51 olurken, seçim bir anlamda Avrupa siyasetindeki dönüşümü yansıtıyor. Tüm Avrupa ülkeleri parlamentolarındaki merkez siyasetin yaşadığı gerileme Avrupa Parlamentosuna da yansımış durumda. Merkez sağ partileri temsil eden Avrupa Halk Partisi (EPP) grubu bir önceki seçime kıyasla kesin olmayan sonuçlara göre yaklaşık 43 sandalyesini kaybederken, merkez solu temsil eden Sosyalistler ve Sosyal Demokratlar grubu da 40 sandalyesini kaybetmiş durumda. Bu da daha önce 751 sandalyeli AP'de çoğunluğu sağlayan merkezin artık AP'de eski gücünü kaybettiğini gösteriyor" diye konuştu.

"AP'NİN KARAR SÜRECİ ETKİLENECEK"

Merkezdeki düşüşe rağmen AB yanlısı partilerin hala parlamentonun yaklaşık 4'te 3'üne hakim olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üy. Fatih Fuat Tuncer, "Ancak bu çoğunluğa rağmen AP'de, Popülist/Aşırı Sağ ve Yeşillerin sesi daha gür çıkacak gibi görünüyor. Aşırı sağın etkisinden bahsedecek olursak; muhafazakarları temsil eden ECR (Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular İttifakı), Milliyetçileri temsil eden ENF (Uluslar ve Özgürlükler Avrupası) ve aşırı sağın ittifakı olarak değerlendirilen Özgürlükler Avrupası ve Doğrudan Demokrasi'nin (EFDD) bundan sonraki süreçte birlikte hareket ederek AP'nin karar sürecini etkilemesi bekleniyor" dedi.

"YEŞİLLER, POPÜLİST SAĞ İLE MÜCADELE EDECEK"

Solda merkezin kaybettiği sandalyelerin bir kısmını Yeşilleri temsil eden Avrupa Yeşiller Partisi'nin (EFA) kazandığının görüldüğünü belirten Tuncer, "Yeşiller, bir önceki seçime göre sandalye sayısını 20 artırırken, AP'de bundan sonra iklim değişikliği konusu ana gündemlerden biri olacak gibi görünüyor. Ayrıca, Yeşiller'in AP'de popülist sağa karşı etkin bir mücadele içerisinde olması bekleniyor. Bu da aslında Avrupa'daki merkez sol siyasetin Yeşiller grubu içerisinde yeniden yorumlanmasının etkisini gösterecektir" yorumunda bulundu.

"LİBERALLER VE DEMOKRATLAR İTTİFAKI GÖZDEN KAÇIYOR"

Tuncer konuşmasına şöyle devam etti:

"Seçim yorumlarında herkes aşırı sağ ve Yeşillere odaklanırken gözden kaçan en önemli detay ise bir önceki AP seçimine göre 40 sandalye daha fazla kazanan Liberaller yani Avrupa için Liberaller ve Demokratlar ittifakıdır. (ALDE) AP'nin üçüncü en büyük temsilcisi olan liberal ittifak eğer merkez sol ve merkez sağı dönüştürebilirse bundan sonraki süreçte Avrupa'nın belirleyici gücü olabilir. ALDE'nin en büyük desteği aylarca 'Sarı Yelekliler' eylemi ile Avrupa gündeminden düşmeyen Fransa'dan aldığı görünmekte. ALDE'nin bu yükselişinde İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin eline yüzüne bulaştırdığı BREXIT ve Başbakan May'i istifaya götüren sürecin de ALDE'ye İngiltere'den gelen oylarda büyük etkisi olmuştur."

AP'de Liberallerin ve Yeşillerin daha belirleyici olacağını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer, "Popülist sağ söylemler ise AP'de merkez siyaseti temsil eden gruplar ile ALDE ve Yeşiller tarafından bastırılacaktır. AP için bundan sonraki hedefin 'Yeni Avrupa'nın Geleceğini Belirlemek' olması beklenmektedir. Bunun için de en önemli başlıklar çevre ve ekonomi olacak gibi görünüyor. Yine, Trump tarafından dünya ticaretine getirilmeye çalışılan kısıtlamalara karşı AB'nin daha etkin bir konum alabilmesi için AP'deki grupların işbirliğine gitmesi bekleniyor. İran'a ambargo, Çin ile yaşanan ticaret savaşı ve Ortadoğu politikası ile Avrupa ile ters düşen ABD'ye karşı birlikte hareket edebilmek AP'nin en önemli gündemlerinden biri olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA