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Merkez, temerrüt faizi oranında değişiklik yaptı

Merkez Bankası temerrüt faiz oranında değişikliğe gitti.

02.01.2020 09:27 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:32 Merkez, temerrüt faizi oranında değişiklik yaptı
Merkez Bankası temerrüt faiz oranında değişikliğe gitti. Buna göre temerrüt faizini yüzde 15 olarak belirlenirken asgari giderim tutarı ise 260,00 Türk Lirası olarak tespit edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelerdeki temerrüt faizini belirledi. Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde faiz oranını yıllık yüzde 15,00 olarak tespit etti. Asgari giderim tutarı ise 260,00 Türk Lirası olarak tespit edildi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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