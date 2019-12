Tepebaşı Belediyesi tarafından kent merkezi ile birlikte kırsal mahallelerde 29 farklı mahallede vatandaşların hizmetine sunulan Belde Evleri dolup taşıyor.Tepebaşı bölgesinde yaşayan vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi, talep ve şikayetlerin yerine getirilebilmesi adına belirli noktalarda oluşturulan Belde Evleri'nde açılan kurslar, gerçekleştirilen sosyal yardımlar ve kültürel faaliyetler ile büyük beğeni topluyor. Sayıları 11 Deneyimli Kafe ile birlikte 40'a ulaşan Belde Evleri'nde; genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk binlerce vatandaş; eğitim, hobi, spor ve müzik kurslarından ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Belde Evleri'nde bugüne kadar yetişkinler ve çocuklar için çok sayıda branşta kurs düzenlenirken bu kurslara on binlerce Eskişehirli katılım gösterdi. Her yaştan insanı bir araya getiren, paylaşma ve yardımlaşma mutluluğunun yaşandığı Belde Evleri'ne en çok kadınlar sahip çıkıyor."Merkeze değil, herkese hizmet"Belde Evleri'ne ilişkin bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Eskişehirli kadınları evden çıkarmak üzere geliştirilen bir proje olduğunu ifade ederek, "Belde Evlerimizin ilkini 2001 yılında Fevzi Çakmak'ta açmıştık. Bugün bu rakam 29'a ulaştı. Birçok kırsal mahallemizde de açtık, çok sevildi. Biz belediyeciliğe 'Merkeze değil, herkese hizmet' ilkesi bakıyoruz. Bir aile sıcaklığının yaşandığı Belde Evleri, kadınlarımızın kendi evidir. Bu projeyi, gününü evde geçiren Eskişehirli kadınların evlerinden çıkarak sosyalleşmesi ve kendisini geliştirmesi gerektiği fikrinden hareketle hayata geçirdik. Belde Evleri, her mahalleden insanımızın talep ettiği bir hizmet haline geldi. Biz de zamanla sayılarını daha da artırmayı ve daha çok vatandaşımıza Belde Evi sıcaklığını ulaştırmayı hedefliyoruz. Belde Evleri'nden çocuklar, yetişkinler herkes faydalanıyor ancak en çok kadınlarımız sahiplendi. Buraya gelen kadınlarımız hem sosyalleşiyor hem spor yaparak sağlıklı şekilde vakit geçiriyor hem de kurslara katılarak kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Bu güzel proje birçok belediyeye de örnek oldu, farklı isimlerle başka şehirlerde benzerleri hayat buluyor. Örnek olması da vatandaşlarımızın memnuniyeti ile birlikte bizleri gururlandırıyor. Belde Evlerimiz ile birlikte, Tepebaşı halkının daha yaygın biçimde hizmet alması adına çalışmalarımız aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.2001'den bu yana dolup taşıyorKentin farklı noktalarında hizmet veren Belde Evleri'nde düzenlenen onlarca kurs da Eskişehirlilerin yoğun ilgisi ile devam ediyor. 2001 yılından bugüne Tepebaşı Belediyesi'nin ilk Belde Evi olarak hizmet veren Fevzi Çakmak Belde Evi'nde gerçekleştirilen eğitim çalışmalarından biri olan keçe kursu da 15 kursiyer kadının katılımı ile sürüyor. Keçe kursunda öğrendikleri teknikler ile el emeği ürünler ortaya koyan kadınlar, ürünlerini Hanımeli Sokak'ta beğeniye sunarak aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.Çukurhisar Belde Evinde gerçekleştirilen iğne oyası kursu da haftanın bir günü düzenleniyor. Kursa yaşları 30 ila 60 arasında değişen 26 kursiyer kadın katılıyor. Kursa katılan kadınlar, uzman öğreticiler tarafından iğne oyasının pratik tekniklerini öğreniyor. Belde Evleri'nde düzenlenen kurslara katılmaktan dolayı memnuniyetini ifade eden kadınlar, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR