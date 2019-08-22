Haberler» Güncel» Haber

Merkeze inen yaban domuz sürüsü görüntülendi

Merkeze inen yaban domuz sürüsü görüntülendiTUNCELİ - Tunceli'de zaman zaman sürü halinde merkeze inen yaban domuz sürüsü yine görüntülendi.

22.08.2019 11:10
Merkeze inen yaban domuz sürüsü görüntülendi
Merkeze inen yaban domuz sürüsü görüntülendi
TUNCELİ - Tunceli'de zaman zaman sürü halinde merkeze inen yaban domuz sürüsü yine görüntülendi.
Doğal hayatın zengin olduğu Tunceli'de, yaban domuzları merkeze bağlı Atatürk Mahallesi sürü halinde indi. Sürü halinde olan ve aralarında yavru yaban domuzlarının da bulunduğu hayvanlar, yiyecek bulmaya çalıştı. Uzun süre sokaklarda yiyecek arayan domuzları gören vatandaşlarda o anları görüntüledi.
Hayvanlar sokaklarda bir süre gezindikten sonra geldikleri taraf tekrar giderek gözden kayboldu.Tunceli'de daha öncede yaban domuzları defalarca kent merkezine kadar inmişti.
Merkeze inen yaban domuz sürüsü görüntülendi

Tunceli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:13   Ereğli'de mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
12:12   Piknikçiler ağaçlara zarar verdi
12:12   Sağanağın vurduğu Zonguldak'ta hasar tespit çalışması
12:12   Canlı yayında fakülte sınavı dönemi başladı
12:11   Celal Bayar vefatının 33. yıl dönümünde mezarı başında anıldı
12:11   Erzurum şehidine ağlıyor
12:11   Engelli ve yaşlılara özel hizmet