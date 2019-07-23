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Merkezefendi Belediyesi 'birimler arası futbol turnuvası' başladı

Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin birimler arası futbol turnuvası Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın vuruşu ile başladı.

23.07.2019 15:57 Merkezefendi Belediyesi 'birimler arası futbol turnuvası' başladı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin birimler arası futbol turnuvası Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın vuruşu ile başladı.

Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği turnuvanın açılış maçı yapıldı. İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün de forma giydiği Belediye Meclis Üyeleri takımı ile Fen İşleri B takımı karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonucunda meclis üyeleri, rakibini 9-8 mağlup etti. 18 takımın ve 250'ye yakın sporcunun mücadele edeceği turnuvanın final karşılaşması 26 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.

Takımlara başarılar dileyen Başkan Doğan, "Spora ve sporcuya olan desteğimiz devam ediyor. Selçukbey Spor Eğitim Merkezimizde gerçekleştirilen birimler arası turnuvamız da ki tüm takımlara başarılar diliyorum. Keyifli, çekişmeli ve sportmence bir turnuva olmasını temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Merkezefendi, Şeniz Doğan, Denizli, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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