Merkezefendi Belediyesi yaz spor okullarına yoğun ilgi

Merkezefendi
Belediye Başkanı Şeniz Doğan
, sporla ilgili projelerinin, spora desteklerinin her zaman devam edeceğini bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Merkezefendi Belediyesinin Yaz Spor Okullarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.Futbol
, basketbol
, badminton, tenis, satranç ve pilates kurslarına toplam bin 200 öğrencinin kayıt yaptırdığı bildirilen açıklamada, 20 Haziran Perşembe günü başlayacak ücretsiz Yaz Spor Okullarının eylül ayına kadar devam edeceği, eğitimlerin haftanın her günü Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Doğan, "Yaz Spor Okulları'na çocuklarımız büyük ilgi gösterdi. Öğrencilerimizin bu büyük ilgisi bizleri son derece mutlu ediyor. Merkezefendi Belediyesi olarak, sporla ilgili projelerimiz, spora desteklerimiz her zaman devam edecek. Merkezefendi, tam anlamıyla bir spor ilçesi olacak. Bu yeni dönemde spor alanında çalışmalar gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.Pamukkale
Belediyesinden yabancı dil kursu
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki
, yaz döneminde gençler için yabancı dil kursu açtıklarını, amaçlarının gençleri geleceğe daha iyi şartlarda hazırlamak olduğunu kaydetti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, eğitim konusunda önemli çalışmalara imza atan Pamukkale Belediyesinin Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen "Yaz Dönemi Yabancı Dil Kursu" ile gençlere ücretsiz yabancı dil öğrenme imkanı sağlanacağı belirtildi.
İngilizce ve Almanya
dillerinde verilecek kurslara 15-25 yaş arasındaki gençlerin www.pamukkale.bel.tr adresinden online başvuru yapabileceği, 19-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek kayıtların kontenjan dolması halinde sonlandırılacağı kaydedildi.
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, eğitim konusunu önemsediklerini, yaz aylarında gençlerin yabancı dil eğitimi almasını sağlamak için Halk Eğitim Merkezi ile "Yaz Dönemi Yabancı Dil Kursu" açtıklarını ifade etti.
Amaçlarının gençleri geleceğe daha iyi şartlarda hazırlamak olduğunu dile getiren Örki, "Bu kurslara 15-25 yaş aralığında gençlerimiz katılabilecek. Temmuz ayında başlayacak olan kurs, ağustos ayı sonunda tamamlanacak. Gençlerimizin kendilerini geliştirme imkanı bulacağı bu kursları başarıyla tamamlayanlara sertifikalar verilecek." ifadelerini kullandı.