Merkezefendi'de Parklarda Kış Bakımı

07 Aralık 2018 Cuma 15:50



07 Aralık 2018 Cuma 15:50

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçede bulunan parklarda kış bakımı yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri gübreleme, budama, kışlık çiçek dikimi ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.Merkezefendi'ye kazandırdığı parklar ve yeşil alanlarla ilçenin çehresini değiştiren Merkezefendi Belediyesi, şimdi de bu parklarda kış çalışmalarını sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki 50 mahallede yer alan parklarda ve yeşil alanlarda gübreleme, budama, kışlık çiçek dikimi ve temizlik çalışmaları yapılıyor.Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ilçedeki parklarda ve yeşil alanlarda Merkezefendililerin çokça vakit geçirdiklerini, bu alanların her daim bakımlarının yapıldığını söyledi. Merkezefendililerin her şeyin en iyisine layık olduklarının altını çizen Başkan Subaşıoğlu, "Bilindiği üzere parklarımız ve yeşil alanlarımız ilçe sakinlerimizin bolca vakit geçirdiği alanlar. Buralarda çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yaz ve kış aylarında bu alanlarımızın bakımları da farklılık gösteriyor. Şimdi kış ayları dolasıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz belirli bir planlama çerçevesinde kış bakımını sürdürmekte. Gübreleme, budama, kışlık çiçek dikimi ve temizlik yapılıyor" dedi. - DENİZLİ