Merkezefendi'de Robotik Kodlama Akademisi sınavı

Merkezefendi
Belediyesi tarafından kurulan Robotik Kodlama Akademisi'nin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı birinci etap sınavı, öğrencilerin yoğun katılımıyla yapıldı.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan
'ın öğrencilere başarılar dilediği bir video ile başlayan sınavların birinci etabına 4 bin 600 öğrenci katıldı.
İlçedeki 32 okulda eş zamanlı olarak başlayan sınavda ter döken ilkokul son sınıf öğrencilerinden yüzde 10'luk dilimin, 12 Haziran Çarşamba
günü yapılacak ikinci etap sınavına girmeye hak kazanacağı bildirildi.
Şeniz Doğan
, Merkezefendi
, Güncel
Kaynak: AA