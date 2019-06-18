Merkezefendi'de yaz spor okullarına çocuklardan büyük ilgi

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından açılan yaz spor okullarına öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, farklı spor dallarındaki kurslara bin 200 öğrenci kayıt yaptırdı.



Futbol, basketbol, badminton, tenis, satranç ve pilates kurslarına toplam bin 200 öğrenci kayıt yaptırdı. 20 Haziran Perşembe günü başlayacak ücretsiz Yaz Spor Okulları, eylül ayına kadar devam edecek. 11 antrenör tarafından verilecek olan eğitimler haftanın her günü Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Kurslarla ilgili bilgilere veren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çocukların yaz spor okullarına büyük ilgi gösterdiklerini hatırlatarak, "Öğrencilerimizin bu büyük ilgisi bizleri son derece mutlu ediyor. Merkezefendi Belediyesi olarak, sporla ilgili projelerimiz, spora desteklerimiz her zaman devam edecek. Merkezefendi, tam anlamıyla bir spor ilçesi olacak. Bu yeni dönemde spor alanında çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bütün sporseverleri, 20 Haziran Perşembe günü saat 16.30'da ki Yaz Spor Okullarımızın açılışına davet ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA