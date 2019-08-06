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'Merkezefendi sporun merkezi olacak'

Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Voleybol Zafer Kupası Turnuvası başladı.

06.08.2019 11:27 'Merkezefendi sporun merkezi olacak'
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Voleybol Zafer Kupası Turnuvası başladı.

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Voleybol Zafer Kupası Turnuvasının ilk karşılaşması yapıldı. Turnuvaya Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun katıldı. Kadınlar Grubu'nda yer alan Denizli Anadolu Pars Spor ile Tuğçe Demirtaş ve Takımı arasında oynandı. Mücadelenin başlama vuruşunu Başkan Doğan yaptı.

Sporculara başarılar dileyen Başkan Doğan, "Turnuvamız, ilk karşılaşma ile başladı. Turnuvamıza katılım sağlayan 17 takımımıza da başarılar diliyorum. Spor alanındaki faaliyetlerimiz, etkinliklerimiz her zaman devam edecek. Merkezefendi sporun merkezi olacak" dedi.

Turnuvanın ödül töreni 30 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. - DENİZLİ

Merkezefendi, voleybol, Denizli, Spor

Kaynak: İHA

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