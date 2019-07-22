Merkezi yönetim borç stoku 1 trilyon 219.8 milyar liraya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi borç stoğu Haziran ayı sonunda itibariyle 1 trilyon 219.8 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mayıs sonu itibariyle 1 trilyon 221.1 milyar lira olan merkezi yönetim brüt borç stoku, 31 Haziran tarihi itibarıyla 1 trilyon 219.8 milyar liraya yükseldi.

Hazine verilerine göre;

"Borç stokunun 610.5 milyar lira tutarındaki bölümü Türk lirası cinsi, 609.3 milyar lira tutarındaki bölümü de döviz cinsi borçlardan oluşuyor."

Hazine'nin alacak stoku 30 Haziran itibarıyla, 18.6 milyar lira düzeyindeydi ve alacak stoku içinde en yüksek pay 11.7 milyar lira ile yerel yönetimlerin oldu. Bu dönemde Hazine alacak stokundan toplam 654.2 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA