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Merkezi yönetim brüt borç stoku 1,4 trilyon lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 1 trilyon 409,5 milyar lira oldu.

20.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:36
Merkezi yönetim brüt borç stoku 1,4 trilyon lira
Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 1 trilyon 409,5 milyar lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 29 Şubat itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, borç stokunun 678,3 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 731,2 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: AA

Etiketler : Maliye Bakanlığı, Ekonomi

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