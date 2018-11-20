20 Kasım 2018 Salı 17:36



20 Kasım 2018 Salı 17:36

Merkezi yönetim brüt borç stoku, Ekim ayı sonu itibarıyla 1 trilyon 83,5 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekim sonu itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre merkezi yönetim brüt borç stoku, Ekim sonunda 1 trilyon 83,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 589,6 milyar liralık kısmı Türk lirası, 493,9 milyar liralık kısmı da döviz cinsi borçlardan oluştu. Ayrıca Hazine alacakları da Ekim sonu itibariyle; 19 milyar lira olurken, alacak stoku içinde en yüksek pay 11,9 milyar lirayla mahalli idareler oldu. Söz konusu tarih itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 1,4 milyar lira tahsil edildiği de belirtildi.(İHA)