Merkezi yönetim brüt borç stoku, Ekim ayı sonu itibarıyla 1 trilyon 83,5 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekim sonu itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre merkezi yönetim brüt borç stoku, Ekim sonunda 1 trilyon 83,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 589,6 milyar liralık kısmı Türk lirası, 493,9 milyar liralık kısmı da döviz cinsi borçlardan oluştu. Ayrıca Hazine alacakları da Ekim sonu itibariyle; 19 milyar lira olurken, alacak stoku içinde en yüksek pay 11,9 milyar lirayla mahalli idareler oldu. Söz konusu tarih itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 1,4 milyar lira tahsil edildiği de belirtildi.
(İHA)
Maliye Bakanlığı