Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi Mayıs ayında 17 milyar 301 milyon 5 bin TL açık verdi. Ocak-mayıs dönemindeki açık ise 90 milyar 80 milyon lira oldu.

15.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:43

Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Yönetim Bütçe verilerine göre, mayıs ayında bütçe 17,3 milyar lira; faiz dışı bütçe dengesi ise 7,64 milyar TL açık verdi. Mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 azalarak 68 milyar 145 milyon lira, bütçe giderleri ise yüzde 2,2 artarak 85 milyar 446 milyon lira oldu.

5 AYLIK AÇIK 90,1 MİLYAR LİRA

Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 yükselerek 389 milyar 139 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 15,7 artarak 479 milyar 219 milyon lirayı buldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi mayısta 17 milyar 301 milyon lira ve ocak-mayıs döneminde 90 milyar 80 milyon lira açık verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Mayıs ayında 12 milyar 52 milyon TL açık vermiş iken 2020 yılı Mayıs ayında 17 milyar 301 milyon TL açık vermiştir. 2019 yılı Mayıs ayında 4 milyar 116 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2020 yılı Mayıs ayında 7 milyar 637 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri mayıs ayı itibarıyla 85 milyar 446 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 9 milyar 664 milyonTL, faiz hariç harcamalar ise 75 milyar 782 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon TL ödenekten mayıs ayında 85 milyar 446 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 83 milyar 603 milyon TL harcama yapılmıştır.

Mayıs ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 8,7 iken 2020 yılında yüzde 7,8 olmuştur. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre binde 2 oranında artarak 75 milyar 782 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 9 iken 2020 yılında yüzde 7,9 olmuştur."

Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
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