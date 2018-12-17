Merkezi Yönetim Bütçesi 7,6 Milyar Lira Fazla Verdi

Kaynak: İHA

Merkezi yönetim bütçesi Kasım ayında 7,6 milyar lira fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Kasım ayı ile Ocak-Kasım dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı. Buna göre, 2018 yılı Kasım ayında bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 artarak 81,9 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 31,1 yükselerek 74,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe gelirleri Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,2 artışla 690,8 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 24 yükselişle 745,4 milyar lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi Kasım'da 7,6 milyar lira fazla, Ocak-Kasım döneminde de 54,5 milyar lira açık verdi.FAİZ DIŞI FAZLA 2017 yılı Kasım ayında 13 milyar 635 milyon lira faiz dışı fazla verilirken, bu yılın Kasım ayında 14 milyar 802 milyon liralık faiz dışı fazla oluştu.(İHA)