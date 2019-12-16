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Merkezi yönetim bütçesi Kasım'da 7,8 milyar lira fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi, Kasım ayında 7,8 milyar lira fazla verirken, Ocak-Kasım döneminde ise 92,9 milyar lira açık kaydedildi.

16.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:32

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Kasım'da bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak 83,3 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 1,6 artışla 75,5 milyar lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi Kasım'da 7,8 milyar lira fazla verdi.

11 AYLIK DÖNEMDE BÜTÇE GELİRLERİ ARTTI

Ocak-kasım döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 yükselerek 802,5 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 20,1 artarak 895,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE OLUŞAN AÇIK 92,9 MİLYAR LİRA

Merkezi yönetim bütçesi Kasım'da 7,8 milyar lira fazla verirken, Ocak-Kasım döneminde oluşan açık 92,9 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi Kasım'da 7,8 milyar lira fazla verdi

Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

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