20.06.2019 11:04
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Merkezli FETÖ/PDY operasyonu - DÜZCE

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Düzce merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye gönderildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelikDüzcemerkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" içeriklerinde yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY içerisinde "bölge talebe mesulü" oldukları iddiasıylaİstanbulveKarabükpolisiyle eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.
Öte yandan soruşturma kapsamında firari bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.Merkezli FETÖ/PDY operasyonu - DÜZCE
Kaynak: AA
Düzce,Güncel

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