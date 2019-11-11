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Merkür, Güneş ile Dünya arasından geçti

MERKÜR'ün Güneş ile Dünya arasından geçişi gerçekleşti.

11.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:22Merkür, Güneş ile Dünya arasından geçti

MERKÜR'ün Güneş ile Dünya arasından geçişi gerçekleşti. Gözlem, 'daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde tek teleskoptan takip edildi.

Merkür'ün Güneş ile Dünya arasından geçişi, 'den de gözlendi. Antalya'da bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden teleskopla izlenen geçiş, Türkiye saati ile 15.15'te başladı. Merkür'ün Güneş'in önünden geçişinin yaklaşık 5.5 saat süreceği kaydedildi

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, Güneş'e doğrudan bakıldığında göz retinasının ciddi şekilde zarar göreceği uyarısı yapıldı. Geçişin izlenmesi için Güneş diskine doğrudan bakılması veya özel koruyucu filtresi bulunmayan optik cihazlarla (teleskop, dürbün gibi) bakılmasının gözde körlüğe neden olabileceği, özel filtre donanımına sahip optik cihazlarla (teleskop, dürbün gibi) izlenmesi gerektiği vurgulandı.

TÜBİTAK Gözlemevi Müdürü Sacit Özdemir yaptığı açıklamada, "Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle Güneş'in önüne bulutlar geldi ve Antalya'da 5- 10 dakika sonra görüntüyü kaybettik. Tamamını izleyemedik. Bir kısmını dahi gökyüzü meraklılarına izletemedik. Şu an geçiş sürüyor. Türkiye'de tamamını zaten izleme şansımız yok. Çünkü Güneş batıyor. Ancak dünyanın başka yerlerinde bu olay izleniyor ve kayıt altına alınıyor. Güney ABD, Batı Afrika, Atlantik Okyanusu'nda 5.5 saat boyunca tamamı izlenecek" dedi.

Yüzyılın ilk Merkür tutulması 2003'te gerçekleşmişti. Bir sonraki geçişin ise 13 Kasım 2032'de gerçekleşeceği kaydedildi.



Türkiye, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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