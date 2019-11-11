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Bir sonraki geçişi 2032 yılında! Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti

Güneş'e en yakın ve Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni olarak bilinen Merkür'ün Güneş önünden geçişi, Antalya'da bulunan Ulusal Gözlemevi tarafından tüm Türkiye'ye canlı olarak yayınlandı. Prof. Dr. Sacit Özdemir, bir sonraki geçişin 2032 yılında gerçekleşeceğini söyledi.

11.11.2019 19:53 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:26

"Retro Merkür Güneş'in Kalbinde" olarak bilinen Merkür'ün Güneş önünden geçişi, 'da bulunan Ulusal Gözlemevi tarafından tüm 'ye canlı olarak yayınlandı.

Güneş'e en yakın ve Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni olarak bilinen Merkür, 30 Ekim'de duraklamaya, 1 Kasım'dan itibaren ise geri hareketine başladı. Daha önce 9 Mayıs 2016 tarihinde meydana gelen bu ilginç gök olayı Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Batı Afrika ve Atlantik Okyanusu'ndan tamamen gözlendi. Türkiye'den de yerel saat ile yaklaşık 15.30'da başlayıp gün batımına kadar kısmen gözlenebildi.

TÜM TÜRKİYE'YE CANLI OLARAK YAYINLANDI

Antalya Saklıkent'te bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Gözlemevi bu gök olayını Youtube kanalı üzerinden tüm Türkiye'ye canlı olarak yayınladı.

Merkür transiti Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonundan da halka, öğrencilere ve basına açık olarak izletildi ve uzmanlarca bilgilendirme yapıldı. Transite ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, bunun sık sık gerçekleşen bir olay olmadığını belirterek bir sonraki geçişin 2032 yılında gerçekleşeceğini söyledi.

"BAŞKA GEZEGENDEKİ CANLILAR DA İZLİYOR"

Geçişin dünya üzerinde bir etkisi olmadığını dile getiren Özdemir, aslında bir yıl içerisinde Merkür 3 defa Güneş ile Dünya arasına giriyor ancak her girişinde bu olayı görmüyoruz nedeni özel ve fiziksel şartların gerçekleşmesi. Benzer olay Venüs gezegeni için de geçerli, bazen Venüs geçişleri de olabiliyor. Bu olay bazı yıldızlarda da gerçekleşiyor, buna gezegen transiti diyoruz ve bu transitleri yeryüzünden gözlemleyebiliyoruz. Varsayın ki başka bir gezegendeki canlılar da böyle bir transiti izliyorlar" şeklinde konuştu.

Özdemir, bu durumun dünya üzerinde fiziksel bir etkisinin olmadığını belirtti.

"BAŞKA GEZEGENDE YAŞAM OLSA ORAYA TAŞINIR MIYIZ?"

Uzman Astronom Kadir Uluç da, geçiş süreci ve Merkür gezegeniyle ilgili bilgiler aktardı. Uluç, geçiş sürerken bir yandan da gök bilim meraklılarının sorularını yanıtladı. Salonda bulunan çocuklardan gelen, "Merkür neden güneşin önünden geçiyor? Başka gezegende yaşam olursa oraya taşınır mıyız? Uzaylılar var mı?" gibi sorular da herkesi gülümsetti.

Bir sonraki geçişi 2032 yılında! Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti

Atlantik Okyanusu, Antalya, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA


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