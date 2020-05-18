Mermer çamuruna saplanan atları itfaiye kurtardı

Aydın'da atık mermer tozlarının depolandığı ve bataklığa dönüşen alana düşen 3 at, itfaiye ekibinin çabasıyla kurtarıldı.

Mermer çamuruna saplanan atları itfaiye kurtardı
18.05.2020 18:52 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:53
Aydın'da atık mermer tozlarının depolandığı ve bataklığa dönüşen alana düşen 3 at, itfaiye ekibinin çabasıyla kurtarıldı.
Yeni Sanayi Mahallesi'nde otlamaları için araziye bırakılan 3 at, bir mermer fabrikasının döküm alanına girdi.
Mermer tozlarının depolandığı, bataklığa dönüşen bölgede saplanan atlar, yaklaşık 75 santimetre derinliğindeki beyaz çamurun içinden çıkamayınca ayakta kalamadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi operasyon düzenledi.
Atların başlarına ip geçirerek çamurun dışına sürükleyen itfaiye görevlileri, beyaz çamura bulanan atları hortum tutarak yıkadı.

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Aydın, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Alanya’da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Haber
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Haber
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye’nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir Haber
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti Haber
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Haberler››Güncel››Mermer çamuruna saplanan atları itfaiye kurtardı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:53: Tatvan Türk bayraklarıyla donatıldı - Haber 18:52: Uşak'ta bir kooperatif binası karantina altına alındı - Haber 18:51: Define arayan 3 kişiye suçüstü - Haber 18:51: EMSİAD'dan 19 Mayıs mesajı - Haber 18:51: Tatvan'da "Maskesiz sokağa çıkma" yasaklandı - Haber 18:02: 11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı - Haber 17:59: Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu - Haberler 17:41: Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı - Haber 13:49: Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu - Haberler 09:15: Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi - Haberler