Haberler» Güncel» Haber

Mermer Heykel Sempozyumu sona erdi

Marmara Adasında düzenlen 19. Uluslararası Mermer Heykel sempozyumu sona erdi.

09.08.2019 16:55 Mermer Heykel Sempozyumu sona erdi
Marmara Adasında düzenlen 19. Uluslararası Mermer Heykel sempozyumu sona erdi.

Marmara İlçesi Saraylar Mahallesi'nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, ESİT Enerji A.Ş. ve Marmara Belediyesi tarafından düzenlenen 19. Uluslararası Prokonnesos Mermer Heykel Sempozyumu sona erdi. Saraylar Mahallesi'nde 19. Uluslararası Heykel Sempozyumu kapanış programı Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz'un 'da katılımıyla, Abroz Masal Park'ta yerini alan heykellerin açılışı ile başladı. Adanın yerel sanatçılarından Hasan Dinçer, Yunanistan yöresel halk oyunu ekibi ve İmera sahne alarak izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Sona eren sempozyumun ardından kısa bir konuşma yapan Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Marmara Denizi'ne adını veren mermerin, Balıkesir ili ile Marmara ilçesinin hem yurt içi, hem yurt dışında tanıtımının sağlanmasında önemli bir katkı sağlayan bu organizasyonda desteklerini esirgemeyen tük kuruluşlara teşekkür etti. - BALIKESİR

Balıkesir, Marmara, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:15   Hacı adayları Arafat yolunda
18:15   Bakan Soylu video konferansla trafik denetimlerine bağlandı
18:14   İçişleri Bakanı Soylu, Bilecik'e geliyor
18:14   Orman yangını (3)
18:14   İşçilerin eksik maaş protestosu
18:14   Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı
18:14   Türkiye Varlık Fonu: Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin net bugünkü değer bazında en...