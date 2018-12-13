13 Aralık 2018 Perşembe 16:05



13 Aralık 2018 Perşembe 16:05

Mermer yatakları bakımından zengin ve önemli bir potansiyeli bünyesinde barındıran Adıyaman'da kurulacak olan Mermer İhtisas OSB'nin geleceği masaya yatırıldı.Ekonomik açıdan büyük bir önem taşıyan ve kentin ekonomisine büyük bir canlılık getirecek olan Mermer'in Adıyaman'da işlenerek dünya pazarlarına ihraç edilmesi amacıyla kurulacak Adıyaman Mermer İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı Vali Aykut Pekmez Başkanlığında yapıldı. Valilikte düzenlenen toplantıya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Belediye Başkan Yardımcıları Muhittin Büyük, Reşit Bilgin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan ve diğer ilgililer katıldı.Gerçekleşen toplantıda Vali Aykut Pekmez, Adıyaman merkeze bağlı Örenli Mahallesi (Pirin) Şabi Mevkiinde 83 hektar arazi üzerine kurulacak olan Mermer İhtisas OSB'nin kamulaştırma çalışmalarının hızlandırılması konusunda ilgili kurumlara talimat verdi. Vali Pekmez, kamulaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra Mermer İhtisas OSB'nin imar planı çalışmaları ve altyapı projelerinin tamamlanarak en kısa zamanda yatırımcıların hizmetine sunulması için çalışmaları hızlandıracaklarını söyledi.Vali Pekmez, "Örenli Mahallesi Şabi mevkisinde bulunan ve mülkiyetinin 49,46 hektarlık kısmı şahıs arazisi, 33,84 hektarlık kısmı hazine arazisi olmak üzere toplam 83,3 hektarlık alandan oluşan ve özel tüzel kişiliğini kazanan Adıyaman Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında bulunan şahıs parsellerinin kamulaştırılması ve altyapı inşaatının yapılarak yatırımcılara tahsis edilebilir hale getirilmesi gerekmektedir. Zengin mermer rezervlerine sahip Adıyaman'da çıkarılan mermerin büyük bir kısmı, il genelinde yeterli sanayi tesisi olmadığı için işlenmeden bloklar halinde pazarlanmaktadır. Bununda doğrudan Adıyaman'a bir katkısı bulunmamaktadır. Mermer İhtisas OSB'nin kurulmasıyla birlikte kendi değerimiz olan mermeri Adıyaman'da işleyerek yurt dışına ihraç etmiş olacağız. OSB ile birlikte mermer işletmecilerimize çok daha güzel bir ortamda mermer ürünlerini işlemelerini, zengin ve kaliteli ürün yelpazesi ile katma değeri daha yüksek mermerlerin satışını yapmalarını sağlayacağız. Buda doğrudan ilimizin ekonomisini ve istihdam alanlarını etkileyecektir. Mermer İhtisas OSB'nin yoğun bir talep göreceğini ve bu talebin il dışında birçok yatırımcıyı da ilimize çekeceği aşikardır. Adıyaman'ın gelecek yıllarına damga vuracak Mermer İhtisas OSB'nin hayata geçirilmesi için yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. - ADIYAMAN