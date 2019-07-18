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Mermer ile mermer kesme makine arasına sıkışan işçi öldü

ISPARTA'da mermer kesme makinesi ile kestiği mermer arasına sıkışan Lokman Kahya (32) yaşamını yitirdi.

18.07.2019 13:13 Mermer ile mermer kesme makine arasına sıkışan işçi öldü
ISPARTA'da mermer kesme makinesi ile kestiği mermer arasına sıkışan Lokman Kahya (32) yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Isparta'nın Senirkent ilçesindeki mermer ocağında meydana geldi. Ocakta işçi olarak çalışan Lokman Kahya, blok mermeri, mermer kesme makinesi ile kesmek istedi. Ancak mermer ile makine arasında sıkıştı. Çığlıklar üzerine koşan mesai arkadaşları Kahya'nın cansız bedenini buldu. Uzun uğraşlar sonunda sıkıştığı yerden çıkarılan Lokman Kahya'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Kahya'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketine götürüldü.


Kaynak: DHA
Senirkent, Isparta, İşçi, Güncel

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