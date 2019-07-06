06.07.2019 21:36
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Mermer işçisi 8 metre yüksekten düşerek yaşamını yitirdi

Mermer işçisi 8 metre yüksekten düşerek yaşamını yitirdi

Muğla'da kayyum atanan Çobanlar Mermer'in Aydın'ın Bozdoğan İlçesinde bulunan mermer ocağında iş kazası meydana geldi.

Muğla'da kayyum atanan Çobanlar Mermer'in Aydın'ın Bozdoğan İlçesinde bulunan mermer ocağında iş kazası meydana geldi. Kazada Erol Özdemir isimli mermer işçisi 8 metre yüksekten düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay Aydın'ın Bozdoğan İlçesinde bulunan kayyum atanan Çobanlar Mermer'e ait ocakta meydana geldi. 47 yaşındaki mermer işçisi Erol Özdemir, çalıştığı sırada 8 metre yükseklikten aşağıya düştü. Yaşanan kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye ambulans ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Erol Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mermer işçisinin cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazanın yaşandığı ocakta ise güvenlk önlemlerinin yetersiz olduğu iddia edildi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Bozdoğan, Çobanlar, Muğla, Aydın, 3. Sayfa

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