Mermer ocağında yüksekten düşen işçi öldü

MERSİN'in Erdemli ilçesinde mermer ocağında yüksekten düşen işçi Hüseyin Çankal (48) hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Tozlu Mahallesi'ndeki mermer ocağında dün gece meydana geldi. İddiaya göre, vardiya değişimi sırasında işçiler mermer kesimi yapılan noktadan Hüseyin Çankal'ın geri dönmediğini fark etti. Bölgede arama yapan işçiler, yerde Çankal'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Çankal'ın yüksek mermer bloğundan aşağıya düşerek olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çankal'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA