Haberler » 3. Sayfa » Mermer taşıyan yük treni devrildi

Mermer taşıyan yük treni devrildi

Mermer taşıyan yük treni devrildiİZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde mermer taşıyan konteyner yüklü yük treni devrildi.

18.10.2019 22:39
Mermer taşıyan yük treni devrildi
İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde mermer taşıyan konteyner yüklü yük treni devrildi.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Halkapınar Mahallesi Şehitler Caddesi'nde bulunan tren hattında meydana geldi. İddiaya göre, Halkapınar istikametinden Denizli'nin Sarayköy içesi istikametine gitmekte olan mermer yüklü tren henüz belirlenemeyen sebepten dolayı devrildi. 7 vagonlu konteyner taşıyan yük treninin raylardan çıkmasından dolayı gerçekleşen kazada makinistin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda yetkili yönlendirildi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yol trafiğe kapatılırken, devrilen vagonların olay yerinden kaldırılması için vinç yardımı istendi.
Öte yandan, gerçekleşen kazada yaralı olmaması teselli oldu.
Mermer taşıyan yük treni devrildi

Halkapınar, İzmir, Konak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:59 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı korkunç kaza kamerada
23:46 Kazaya bakmak için duran araca arkadan çarptı: 1 yaralı
23:32 FETÖ'nün Bartın ve Ulus imamları yakalandı
23:35 Boynu kesilmiş halde bulunan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı
23:32 1 Rus'un öldüğü kaza paraşütlerin çarpışması sonucu meydana gelmiş
23:24 İzmir'de 405 kaçak göçmen yakalandı
23:23 Sivas'ta 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı korkunç kaza kamerada
19.10.2019 00:07:26