18.06.2019 18:13
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Mermer yüzey süsleme kursu istihdama katkı sağlayacak

Mermer yüzey süsleme kursu istihdama katkı sağlayacak

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yeni istihdam oluşturmak amacıyla mermer yüzey süsleme kursu için Şuhut Kaymakamlığı ve İŞKUR arasında protokol imzalandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yeni istihdam oluşturmak amacıyla mermer yüzey süsleme kursu için Şuhut Kaymakamlığı ve İŞKUR arasında protokol imzalandı.

İmza töreni Şuhut Kaymakamlığında gerçekleştirildi. Kaymakam Nurullah Kaya, İlçe Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla verilecek olan toplam 728 saatlik mermer yüzey süsleme kursunun ilçedeki istihdamın artması için katkıda bulunacağını belirtti. Ayrıca diğer istihdam projeleri için de örnek oluşturacağını ve ilçe ekonomisine katkı sağlayacağının altını çizen Kaya, bu protokol anlaşmasının yeni yapılacak projeler için de bir müjde olarak değerlendirileceğini ifade etti.

Protokol imza törenine Kaymakamı Nurullah Kaya'nın yanı sıra, İŞKUR Afyonkarahisar İl Müdürü Ahmet Karakaya, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yaşar Ceylan ve Girişimci Firma Yetkilisi Can Kızılkaya katıldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Afyon, Şuhut, Ekonomi

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