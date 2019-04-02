Mermerciler ABD Yolcusu

Amerika pazarının Türk mermerciler için çok önemli olduğuna dikkat çeken Mamet Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selçuk Çevik, "Amerika'da mermer sektörü Türk mermeri olmadan düşünülemez. Bu fuarda da Türk firmaların önemli bağlantılar kuracağına ve Amerika pazarına yönelik yeni hamleler yapılacağına inanıyorum." dedi.

Coverings Uluslararası İnşaat Teknolojisi ve Ekipmanları Fuarı 9 - 12 Nisan 2019 tarihlerinde Orlando'da düzenlenecek. Fuara sektörün önd

e gelen 1100 firmasının katılımı beklenirken, Türkiye de fuarda İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) organizasyonu ile 40 firmalık milli katılımla yer alacak. Milli katılımın yanında 15-16 Türk firmasının da bireysel olarak katılacağı tahmin ediliyor.

ABD TÜRK MERMERCİLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Uzun yıllardan bu yana genel ihracat pazarları yanında ABD pazarına yönelik olarak da çalışan Mamet Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selçuk Çevik, Amerika'nın Türk mermer sektörü açısından çok önemli olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl doğal taş sektörü olarak Türkiye'nin 3 bin 809 firma ile toplamda 2 milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleştirdiğinin altını çizen Çevik, işlenmiş mermer ve traverten ihracatında en büyük pazarın ABD olduğunu söyledi. Çevik toplam mermer ihracatında ABD'nin Çin'in arkasından ikinci sırada olduğunu belirtti.

Amerika'da mermer sektörünün Türk mermeri olmadan düşünülemeyeceğini kaydeden Çevik, Türkiye'den gelen mermerin hemen hemen her evde kullanıldığını söyledi. Lüks konutlarda da Türk mermerinin ilk tercih olduğunu ifade eden Çelik, ancak Amerikalıların bunun Türk mermeri olduğunu bilmediğini belirtti. Amerika'da İtalyan algısının çok güçlü olduğunu vurgulayan Çevik, Türkiye'nin mermerde mutlaka algıyı yükseltmesi ve markalaşmaya önem vermesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD'deki fuarların bu anlamda büyük önem taşıdığına işaret eden Çevik, 30 yıldır düzenlenen ve bu sene 26 bin profesyonelin katılmasının beklendiği Coverings Fuarı'nın sektör açısından önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi. Fuarda tüm sektör temsilcileri ile birebir görüşme imkanı bulduklarını belirten Çevik, "Fuarda yeni çıkan taşları, dünyadaki trendleri ve hangi taşın moda olduğunu görebiliyorsunuz. Hangi firma hangi taşı üretiyor, yeni çıkan bir taş var mı yok mu onları görüyorsunuz. Bu şekilde siz de pazara sunmak için o taşları araştırıyorsunuz. Örneğin birkaç senedir beyaz ve gri furyası var. Bu renk taşlar yaklaşık 3 senedir diğer taş renklerine göre çok daha fazla satıyor." dedi.

SERAMİĞE KAYMA VAR

ABD'nin Türkiye için iyi bir pazar olmasına karşın son dönemde inşaat sektöründe bir düşüş olduğuna dikkat çeken Çevik, şöyle devam etti: "Amerika'da inşaat sektörü biraz daralma yaşıyor ve işler de yavaşlıyor. Böyle olunca insanlar daha ucuz ürünlere yöneliyor. Örneğin mermer yerine seramik kullanımının artmaya başladığını görüyoruz. Çok iyi ve çok kaliteli seramikler var. Mermerden daha ince olduğu için lojistiği de daha uygun oluyor. Ben sektörün önümüzdeki dönemde biraz daha iyi olacağını düşünüyorum. Amerika çok ciddi bir kış geçirdi. Kıştan çıkışla birlikte inşaat sektöründe de hareketlenme başlayacaktır."

Kaynak: Bültenler