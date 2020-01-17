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MersDenizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor (2)

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

17.01.2020 17:53 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:56
'in ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için yürütülen çalışmalar gece verilen aranın ardından yeniden başlatıldı.
Kayıp bekçilerden Ömer Özer'in cesedini dün denizden çıkaran ekipler, yaklaşık 15 mil açığa kadar çalışma yapıyor.
Drone destekli çalışmalarda Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi'nin (DEGAK) 6 personeli ile Mersin Emniyet Müdürlüğünün 7 su altı polisi yer alıyor.
Jandarma ve AFAD ekipleri de kıyı çevresinde arama yapıyor.
Kayıp bekçinin yakınlarının bölgedeki endişeli bekleyişi sürüyor.
Avcı'nın beraber denize açıldığı bekçi Özer'in cansız bedeni dün yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.
MersDenizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor (2)

Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: AA


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