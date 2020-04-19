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Mersedes Kadir'in cenazesi Pazartesi defin edilecek

Malatya'nın meşhur simalarından vefat eden Mersedes Kadir, Pazartesi günü defin edilecek.

19.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:51
Mersedes Kadir'in cenazesi Pazartesi defin edilecek
Malatya 'nın meşhur simalarından vefat eden Mersedes Kadir, Pazartesi günü defin edilecek.

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Tecde Mahallesi doğumlu olan ve ailesinden bazıları olduğu gibi aklı dengesi fazla yerinde olmayan ancak oldukça saf olan ve herkesçe sevilen Mersedes Kadir'in hayatını kaybetmesinden sonra sosyal medyada, siyasilerden bürokratlara, sanatçılardan sivil toplum kuruluşu başkanları olmak üzere birçok kişi baş sağlığı mesajı yayınladı. Sosyal medyada da kısa sürede gündem olarak en çok konuşulan konuların başında yer aldı.

Mersedes Kadir'in cenazesi 20 Nisan Pazartesi günü öğlen namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazından sonra Malatya Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivil Toplum Kuruluşu, Yeşilyurt, Malatya, Güncel
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