MERSİN 100 ressam, sağlık çalışanları için çizdi

100 ressam, sağlık çalışanları için çizdiMERSİN'de Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için yurt içinden ve yurt dışından 100 sanatçı resim çizdi.

21.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:14
100 ressam, sağlık çalışanları için çizdi
MERSİN'de Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için yurt içinden ve yurt dışından 100 sanatçı resim çizdi. Sağlık çalışanlarının beğenisine sunulan resimler, sergi sonrası hastaneye hediye edilecek.
Uluslararası Kültür, Sanat Topluluğu ve Sağlık Eko Turizm Derneği tarafından organize edilen etkinliğe yurt içinden ve yurt dışından 100 resim sanatçısı destek verdi. Kargo yardımı ile toplanan 113 eser, Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde sergilenmeye başlandı. Pandemi ile mücadele eden sağlık çalışanlarının resmedildiği sergi, koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçilere kapalı olacak. Sadece sağlık çalışanlarının ziyaret edebileceği resimler, sergi sonrası hastaneye armağan edilecek.
Etkinliği organize eden Uluslararası Kültür, Sanat Topluluğu ve Sağlık Eko Turizm Derneği Başkanı Hülya Gülmez, sağlık çalışanlarına teşekkür anlamında harekete geçerek etkinliği planladıklarını söyledi. Etkinliğe 81 ilden ressamların yanı sıra Azerbaycan, İran ve Irak'tan sanatçıların da destek verdiğini kaydeden Gülmez, 'Ülkemizde sağlık çalışanlarımızın özverisi alkışlarla karşılandı. Biz de bu özveriyi sanat renkleri ile boyamak istedik' dedi.
Sergiyi gezen eden İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, etkinliği düzenleyen ekibe ve ressamlara teşekkür etti. Şehir ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bahar Aydınlı da, etkinlikte emeği geçen tüm sanatçılara teşekkür etti. MERSİN 100 ressam, sağlık çalışanları için çizdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Ressam, Güncel, Haber

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