MERSİN 19 Mayıs'a özel rap klip

19 Mayıs'a özel rap klipMERSİN İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile hazırlanan klip ilgi gördü.

18.05.2020 19:48 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:50
19 Mayıs'a özel rap klip
MERSİN İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile hazırlanan klip ilgi gördü.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yıl dönümüne dikkat çekilmesi amacıyla klip hazırlandı. Düzenlemesini Burak Sever'in yaptığı, söz ve müziği Emircan Tatlı ile M. Zahir Mığırdağı'na ait olan 'Mustafa Kemal Samsun'da şarkısının rap versiyonu, yönetmen İbrahim Yünceler tarafından çekildi. Kurgusunu Bekir Aslan'ın yaptığı klipte, şarkıyı ise Mersin Anadolu Lisesi öğrencisi Emircan Tatlı, müzik öğretmeni Aytaç Aksoy ile birlikte seslendirdi.
Klipte mekan olarak Tarsus ilçesinde müzeye dönüştürülen Nusrat Mayın Gemisi'nin yanı sıra Kurtuluş Savaşı ve Atatürk'ün arşiv görüntülerine de yer verildi. Türk bayrağı ve Atatürk'ün görüntüleri ile başlayan klipin sonunda ise, Mustafa Kemal'in, 'Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz" sözlerine yer verildi.
En güzel 19 Mayıs sözleri! Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs mesajları! Resimli 19 Mayıs sözleri!
MERSİN 19 Mayıs’a özel rap klip

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Mersin, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye’de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi Haber
Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs’ta kısmen ibadete açılacak Haber
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'ta kısmen ibadete açılacak
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Haberler››Güncel››MERSİN 19 Mayıs'a özel rap klip - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:47: Başkan Günel, bayram mesajı yayınladı - Haber 19:47: Erdoğan: "(Çay hasadı) Vatandaşlarımız aldıkları izinlerle yarın gece yola çıkabileceklerdir" - Haber 19:44: İsrail vatandaşı Filistinliler, epilepsi hastası gencin öldürülmesini protesto etti - Haber 19:43: İtalya'da normalleşme sürecinin üçüncü aşaması başladı - Haber 19:42: İngiltere'de son 24 saatte 160 kişi hayatını kaybetti - Haber 19:32: Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi - Haber 19:29: Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 17:59: Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu - Haberler