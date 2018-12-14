Mersin 3 Çocuk Babası Doğduğu Köyün Okulu İçin Koşacak

14 Aralık 2018 Cuma 13:33



14 Aralık 2018 Cuma 13:33

Mersin'de yaşayan Ali Danyıldızı (42), Kahramanmaraş'ta doğduğu köyün ilkokuluna bilgisayar laboratuvarı kazandırmak için proje hazırladı. Pazar günü koşulacak 4'üncü Uluslararası Mersin Maratonu'nda yarışacak olan 3 çocuk babası Danyıldızı, 15 kilometrelik parkuru derece ile tamamlaması halinde alacağı para ödülünü projeye aktaracağını bildirdi.1976 yılında Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde doğan Ali Danyıldızı; ilk, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş kent merkezinde tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra 1995'te Mersin'de yaşayan ablasının yanına gelen Danyıldızı, evlenip 3 çocuk sahibi oldu. Şuan özel bir fabrikanın muhasebe bölümünde çalışan Danyıldızı, doğduğu köydeki Zeytindere İlkokulu'na katkı sağlamak için proje üretti. Okuldaki bir sınıfı 30 bilgisayarlı laboratuvar haline getirmek amacı ile yazdığı 'İyilik İçin İyiliğe Koş' sloganlı projesinin resmi kurum ve STK'lar tarafından desteklenmesini isteyen Danyıldızı, sosyal sorumluluk projesine ilk katkıyı sağlamak için de harekete geçti. Pazar günü koşulacak 4'üncü Uluslararası Mersin Maratonu'nun 15 kilometrelik parkurunda mücadele edecek olan Danyıldızı, dereceye girmesi halinde alacağı para ödülünün tamamını projesine aktaracak.Çocukları Metehan (5) ve Ömer (7) ile çalışmalarını sürdüren Danyıldızı, STK ve resmi kurumlardan sağlayacağım gelirleri sosyal sorumluluk kapsamındaki projeme bağışlayacağım. Haftasonu Mersin'deki maratonunda dereceye girersem elde edeceğim geliri de projeye bağışlayacağımı bildiriyorum. Bilgisayar; çocukların internet ortamında daha iyi araştırma ve çalışmalar yapmasına imkan sağlayacak. Çocukların eğitim ve gelişimine önemli katkı sağlayacaktır. Bu projemi Mille Eğitim Bakanlığı'na göndereceğim. Ayrıca, Avrupa birliği'ndeki fondan da kaynak sağlamaya çalışacağım dedi.